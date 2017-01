Souveräner 3:0 Erfolg in Oss: Venlo baut Tabellenführung aus

VVV-Venlo setzt seine eindrucksvolle Siegeserie in der Jupiler League fort und hat dank des souveränen 3:0-Auswärtsieges beim FC Oss die Tabellenführung auf acht Punkte ausgebaut.

"Wir haben es uns hier heute schwerer vorgestellt. Aber man sieht auch deutlich wie unsere Mechanismen funktionieren und wir voller Selbstvertrauen in die Partien gehen." so ein zufriedener VVV-Coach Steijn nach dem Sieg in Oss. Venlo begann druckvoll, doch Möglichkeiten von Leandro Resida, Ralf Seuntjens und Clint Leemans blieben ungenutzt. Besser machte es Joey Sleegers, dessen gut getimter Schuss zum 0:1 hinter Roland Koeman jr. im Tor des FC Oss einschlug. Unter den Augen seines Vaters und Premier-League-Trainers Roland Koeman rette dieser in der Folge noch zwei Mal gegen den auffälligen Joey Sleegers, so dass es beim 0:1-Halbzeitstand blieb.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren den Druck zu erhöhen, doch Venlos Defensive um Keeper Delano van Crooij ließ nichts anbrennen. Auf der anderen Seite blieb Venlo stets gefährlich. Erst wurde ein Kopfball von Ralf Seuntjens wurde von Oss auf der Linie geklärt, doch dann traf der eingewechselte Vito van Crooij nach einem schnellen Tempogegenstoß zum vorentscheidenden 0:2 (74.). Dass Trainer Maurice Steijn mit seinem Joker Vito van Crooij heute genau richtig lag, bewies dieser, als der niederländische U21-Nationalspieler fünf Minuten vor dem Ende der Partie zum 0:3 traf. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Mulder die Partie und dank eines 1:1 Unentschiedens zwischen den Verfolgern Breda und Maastricht kann VVV-Venlo seinen Vorsprung auf acht Punkte ausbauen. Erfreulich zu erwähnen ist zudem das Comeback von Außenverteidiger Moreno Rutten, der nach gut einer Stunde für Kapitän Danny Post in die Partie kam und nach über drei Monaten endlich wieder auflaufen konnte.

Nach 22 von 38 Spieltagen belegt VVV-Venlo den ersten Platz, der am Ende der Saison den direkten Aufstieg in die Ehrendivision bedeuten würde.

FC Oss - VVV-Venlo 0 – 3 (0-1)

Tore: 0-1 Sleegers (23.), 0-2 van Crooij (74.), 0-3 van Crooij (85.)

Zuschauer: 2.300

FC Oss: Koeman, Janssen, Balk, Stuy van den Herik, Pique, van den Ouweland (58. Bakx), Celik, Kamaci, Lazic, Boere, Mathieu

VVV-Venlo: D. van Crooij, Janssen, Promes, Röseler, Dekker, Post (63. Rutten), Leemans (89. Receveur), Opoku, Resida (66. V. van Crooij), Sleegers, Seuntjens