später lesen Gastspiel in Utrecht Venlo will Tabellenführung ausbauen 2017-03-01T14:29+0100 2017-03-01T14:27+0100

Nach dem überzeugenden 4:0-Heimerfolg des niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo gegen Schlusslicht Achilles '29 am Freitagabend zog das Team um Trainer Maurice Steijn am Samstag in den Venloer Straßenkarneval und feierten das bisher erreichte nach 27 Spielrunden.