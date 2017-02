14-Punkte-Polster für den Aufstieg: VVV fertigt Schlusslicht Achilles ’29 mit 4:0 ab

Der niederländische Zweitligist VVV Venlo hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und gegen Schlusslicht Achilles '29 Groesbeek 4:0 gewonnen.

"Wir haben das Spiel heute in den ersten 20 Minuten eigentlich schon für uns entschieden. Nicht ganz einverstanden bin ich mit der zweiten Halbzeit, da haben wir zu wenig gemacht, aber wir jammern hier schon auf sehr hohem Niveau. Jetzt können die Jungs Morgen Karneval feiern gehen", sagte VVV-Trainer Maurice Steijn.

Kurioserweise begannen die Gäste aus Groesbeek offensiv und hatten in den ersten 15 Minuten deutliche Spielvorteile, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Einen schönen Konter schloss U21-Nationalspieler Vito van Crooij zum frühen 1:0 ab (6.). Nur zwei Minuten später erhöhte Joey Sleegers mit einer feinen Einzelaktion auf 2:0 (8.). Venlo begann langsam das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und nach einigen erfolglosen Versuchen war es Ralf Seuntjens der in der 23. Minute mit einem Abstauber schon auf 3:0 erhöhte.

In der Folge scheiterte Venlos deutscher Innenverteidiger Nils Röseler noch mit einem Kopfball am Pfosten. Nach dem Seitenwechsel ließ Venlo es zunehmend ruhiger angehen. Achilles bemühte sich nach bestem Bestreben, doch wirkliche Torgefahr strahlte das abgeschlagene Tabellenschlusslicht nicht aus. Venlo hingegen tat nur noch das Nötigste und dies resultierte kurz vor Ende der Partie zumindest noch im 4:0 erneut durch Vito van Crooij, der sich den Ball selbst erkämpfte und mit einem strammen Schuss Keeper Te Loekke keine Chance ließ (87.).

Durch die Niederlagen der direkten Verfolger Volendam und Maastricht ist Venlos Vorsprung auf den ersten nicht direkten Aufstiegsplatz auf ganze 14 Punkte angestiegen. Bei noch elf ausstehenden Partien ein schon sehr beruhigendes Polster.

VVV-Venlo – Achilles '29 Groesbeek 4-0 (3-0)

Zuschauer: 4.500

VVV-Venlo: D. Van Crooij; Janssen, Promes, Röseler, Dekker; Leemans (56. Zelalem), Post, Sleegers (86. Tashima); Hunte (60. Resida), Seuntjens, V. Van Crooij

Achilles '29 Groesbeek: Te Loekke, Beijer, Sürmeli, van Stehen, Dekkers, Thoone, Versteegen, Edge, Stankov, Smajic (77. Popalzay), Omar (46. Van de Beek)

