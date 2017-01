Souveräner Auswärtssieg in Cambuur: VVV festigt Tabellenführung

Zweitligist VVV hat einen 2:0-Auswärtssieg bei Erstliga-Absteiger Cambuur Leeuwarden im hohen Norden der Niederlande gefeiert.

"Das war ein perfekter Start in die Rückrunde. Wir haben sehr erwachsen gespielt und das Duell bis auf die Schlussphase dominiert. Wir freuen uns jetzt alle auf das Heim-Derby gegen Maastricht am kommenden Wochenende und wollen unsere Siegesserie natürlich fortsetzen", meinte ein sichtlich zufriedener VVV-Coach Maurice Steijn.

Das Spiel hatte noch nicht wirklich begonnen, da hätte Venlo bereits in Führung gehen müssen. Nach einer schnellen Kombination stand Clint Leemans plötzlich frei vor dem Tor, doch sein Schuss landete am Pfosten (1.). In der Folge entwickelte sich ein flottes Fußballspiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei Venlos Defensive alle Angriffe der Hausherren im Keim ersticken konnte. Auf der anderen Seite wurde ein Lupfer von Vito van Crooij gerade so von der Torlinie gekratzt, so dass die Führung der Grenzstädter noch ausblieb. In der 37. Minute dann aber doch das überfällige 1:0 für Venlo. Jonathan Opoku setzte den Ball aus spitzem Winkel knallhart in die Maschen.

VVV drückte in Folge auf den zweiten Treffer und setzte sich im Strafraum von Cambuur fest. In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnittes war es dann Venlos deutscher Innenverteidiger Nils Röseler, der per Kopf das 2:0 erzielen konnte.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Hausherren ihre Offensivbemühungen, doch anstatt selbst zu Tormöglichkeiten zu kommen, erhielt Venlo Räume zum Gegenangriffen. Doch Torino Hunte, Vito van Crooij, Ralf Seuntjens und der eingewechselte Joey Sleegers verpassten es für die endgültige Entscheidung zu sorgen. In den letzten Minuten der Partie spielte Cambuur alles oder nichts und kam durch Tissoudali und Bakker noch zu zwei sehr guten Chancen, doch in beiden Fällen rettete die Latte für Venlos Keeper Delano van Crooij. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Manschot die Partie und der perfekte Rückrundenstart für Venlo war perfekt.

Nach 20 von 38 Spieltagen belegt VVV-Venlo den ersten Platz, der am Ende der Saison den direkten Aufstieg in die Ehrendivision bedeuten würde.

SC Cambuur Leeuwarden – VVV-Venlo 0-2 (0-2)

Tore: 0-1 Opoku (37.), 0-2 Röseler (45.)

Zuschauer: 7.500

SC Cambuur Leeuwarden: Zeinstra, Anderson (46. Hemmen), Schilder (75. Conraad), El Baad, Blackson (62. Tissoudali), Houtkoop, Van de Streek, E. Bakker, Monteiro, Hoefdraad, Barto

VVV Venlo: D. van Crooij, Promes, Janssen, Post, V. van Crooij, Leemans, Seuntjes, Opoku, Röseler, Dekker, Hunte (66. Sleegers)