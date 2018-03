Niederländischer Fußball: VVV verliert daheim gegen Rotterdam

Der niederländische Fußball-Erstligist VVV Venlo hat eine knappe 2:3-Heimniederlage kassiert. "Excelsior hat hier heute verdient gewonnen. Das Spiel war recht ausgeglichen, aber ich fand unsere Gäste heute in allen Belangen einen kleinen Tick weiter als uns", erklärte VVV-Trainer Maurice Steijn.

Es entwickelte sich ein offenes Duell der beiden Überraschungsteams der Eredivisie, die vor der Spielzeit von den meisten Experten als Abstiegskandidaten tituliert wurden, sich aber im Mittelfeld der Tabelle etablieren können. Clint Leemans verpasste mit einem Kopfball den Führungstreffer für die Grenzstädter auf der anderen Seite verzog Ex-Düsseldorf-Stürmer van Duinen nur knapp. Venlo drückte weiter auf das erste Tor des Tages, doch erst rettete Excelsior-Keeper Zwarthoed gegen Vito van Crooij, anschließend rettete der Pfosten für die Gäste gegen einen Weitschuss von Roel Janssen.

Aus dem Nichts gingen die Gäste in Front. Levi Garcia nutzte eine Konfusion in der VVV-Defensive und ließ Lars Unnerstall aus kurzer Distanz chancenlos (35.). Kurz vor den Seitenwechsel waren es erneut die Gäste, die einen Treffer erzielen konnten, diesmal war es Verteidiger Mattheij, der bei einem Klärungsversuch nach einer Venlo-Ecke per Flugkopfball ins eigene Netz traf (41.). Mit einem 1:1-Unentschieden ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Venlo, die Dominanz über das Spiel zurück zu gewinnen und inmitten dieser Phase die erneute Führung für Rotterdam. Faik traf aus rund 20 Metern zum 1:2 (61.). Mit einem doppelten Offensivwechsel, Hunte und Opoku kamen für Castelen und Promes, versuchte VVV-Trainer Steijn den Ausgleich zu erzwingen, doch war es Excelsior, das von den sich dadurch bietenden Räumen profitierte. Einen schnell vorgetragenen Konter vollendete van Duinen zum 1:3 (81.). Kurz darauf sorgte Lennart Thy mit einem schön herausgespeilten Treffer zum 2:3 nochmals für Spannung (84.). Doch die Gäste sorgten mit geschickten Wechseln, sowie schlauen Spielzügen dafür, dass Venlo keine echte Torchance mehr erspielen konnte und somit kassierte somit eine ärgerliche und vermeidbare Niederlage.

VVV-Venlo belegt nach 27 Spieltagen mit 33 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz beträgt 16 Punkte, auf die Relegationsplätze zwölf Zähler. Der Rückstand auf die landesinternen Europa-League-Qualifikationsplätze beträgt drei Punkte. Das kommende Duell steigt am Samstag (17.03.2018, 19.45 Uhr) beim aktuellen Tabellenführer PSV Eindhoven.

VVV-Venlo - Excelsior Rotterdam 2-3 (1-1)

Tore: 35. Levi Garcia 0-1, 41. Jurgen Mattheij 1-1 (Eigentor), 61. Hicham Faik 1-2, 81. Mike van Duinen 1-3, 84. Lennart Thy 2-3

Zuschauer: 6.100

VVV-Venlo: Unnerstall, Rutten, Promes (69. Hunte), Röseler, Janssen (79. Labylle), Seuntjens, Post, Leemans, Castelen (69. Opoku), Thy, Van Crooij

Excelsior Rotterdam: Zwarthoed, Massop, Faes, Mattheij, Karami, Faik, Messaoud (80. Vermeulen), Koolwijk (89. Fortes), Garcia (75. Caenepeel), Bruins, van Duinen