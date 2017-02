Klarer 4:1-Erfolg: VVV zieht davon

Mit einem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen schwache Gäste aus Doetinchem hat VVV-Venlo einen weiteren großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Jupiler League und damit dem direkten Aufstieg in die Ehrendivision gesetzt.

Da die Verfolger aus Volendam, Breda und Maastricht Punkte liegen ließen wuchs der Vorsprung der Grenzstädter auf mittlerweile schon elf Punkte an. "Wir sind natürlich überglücklich mit dem Ausgang dieses Spieltages. Wieder mal ein Lob an meine Mannschaft, wir haben von der ersten Minute an überzeugt und konnten es uns sogar erlauben in der Schlussviertelstunde ein wenig das Tempo heraus zu nehmen. Montag geht es für uns direkt weiter bei Jong PSV, das wird ein ganz anderes Kaliber", so ein ambitionierter VVV-Trainer Maurice Steijn nach dem Duell am Freitagabend.

Bereits nach nur sechs Minuten fälschte U21-Nationalspieler Vito van Crooij einen Schuss des agilen Joey Sleegers unhaltbar zum frühen 1:0 für Venlo ins Tor ab. Die Schwarz-Gelben dominierten die Partie nach Belieben, doch es dauerte bis zur 34. Minute, um das 2:0 feiern zu dürfen. Ein Freistoß landete vor den Füßen von Linksverteidiger Roel Janssen und dieser feierte seinen ersten Treffer im Dress des VVV.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen nicht. Clint Leemans verwandelte einen Handelfmeter zum 3:0 (52.) und Johnatan Opoku erhöhte nur vier Minuten später auf 4:0 (56.). Venlo zog sich in Folge zurück und verwaltete das Ergebnis. Ein kleiner Schönheitsfehler blieb das 1:4 durch Parzyszek nach einer Unachtsamkeit in der Defensive. Mit großem Applaus wurde zuvor das Debüt von Neuzugang Gedion Zelalem im Dress des VVV-Venlo bedacht. Der Leihspieler von Arsenal London zeigte in seinen ersten Minuten vielversprechende Ansätze.

Nach 23 von 38 Spieltagen belegt VVV-Venlo den ersten Platz, der am Ende der Saison den direkten Aufstieg in die Ehrendivision bedeuten würde.

VVV-Venlo – De Graafschap Doetinchem 4-1 (2-0)

Tore: 6. Vito van Crooij 1-0, 34. Roel Janssen 2-0, 52. Leemans 3-0 (Elfmeter), 56. Opoku 4-0, 81. Parzyszek 4-1

Zuschauer: 5.100

VVV-Venlo: D. Van Crooij; Dekker, Röseler, Promes, Janssen; Post (59. Receveur), Seuntjens, Leemans; V. Van Crooij (68. Resida), Opoku (76. Zelalem), Sleegers



De Graafschap Doetinchem: Bedanrek; Will, Van Diermen, Linthorst, Cicek; Diemers, Klaasen, Smeets (46. El Jebli); Van Mieghem (70. Van den Hurk), Parzyszek, Driver (46. Van Overbeek)

Bereits am Montag (20 Uhr) steht das kommende Spiel auf dem Programm. Der stolze Spitzenreiter gastiert bei der Zweitvertretung des niederländischen Meisters PSV Eindhoven und hat noch etwas aus dem Hinspiel gut zu machen. Dieses verloren die Venloer vor heimischem Publikum mit 1:2. Venlos Trainer Maurcie Steijn erwatet einen starken Gegner: "Montagabends sind die Jong Teams natürlich ein undankbarer Gegner. Es werden viele Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft auflaufen. Auf der anderen Seite ist das für uns eine tolle Herausforderung. Wir fahren nach Eindhoven um die Tabellenführung weiter auszubauen und dort natürlich zu gewinnen.”