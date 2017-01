Pierre-Emerick Aubameyang ist ein Paradiesvogel unter den Fußball-Stars. Und Paradiesvögel fallen gerne auf. Beim Afrika-Cup in Gabun gelang das dem Kicker von Borussia Dortmund mit einer ungewöhnlichen Kapitänsbinde.

Vom Auftakt gegen Guinea-Bissau hatte sich der Stürmer natürlich mehr versprochen. Gastgeber Gabun spielte im Eröffnungsspiel des Afrika-Cups am vergangenen Samstag "nur" 1:1 gegen den Außenseiter. Aubameyang traf zum zwischenzeitlichen 1:0. Nach der Begegnung diskutierte aber kaum ein Fan über das Ergebnis. Gesprächsthema Nummer eins war die funkelnde Kapitänsbinde des BVB-Angreifers.

Aubameyang trug aufgeklebte Glitzersteine auf der schwarzen Binde, die er sich extra für das Heim-Turnier anfertigen ließ, wie die "Bild" berichtet. Und zwar in der Modestadt Paris, bei dem Designer, der früher schon Aubameyangs Swarovski-Schuhe angefertigt hatte. Als der Stürmer noch im französischen St. Etienne spielte, fiel er bereits mit schlangengrünen Tretern auf, die mit mehr als 4000 Kristallsteinen besetzt waren.

Auf der Binde beim Afrika-Cup zu sehen: der Kontinent aus weißen Steinen, dazu Sterne in den gabunischen Landesfarben Grün, Gelb und Blau. "Die Sterne symbolisieren seine guten Sterne, so wie er sie sich häufig in die Haare rasieren lässt", sagte Bruder Willy Aubameyang.

Am Mittwoch tritt Gabun zum zweiten Mal an. Um 17 Uhr geht es gegen Burkina Faso. Vielleicht bringt der Oberarm-Schmuck dann ja mehr Glück.

(jado)