San Marino gegen Andorra: Europas Kellerduell

Die Uefa führt in ihrer Rangliste 54 Mitgliedsverbände. Die Nationalteams an der Spitze kennt jeder: Spanien, Deutschland und England. Ganz unten finden sich andere Namen. Teams, die nie im Rampenlicht einer EM stehen: San Marino und Andorra.

Und so kommt es am Mittwoch (18.30 Uhr) in San Marino zu Europas Kellerduell: Das Uefa-Schlusslicht aus dem 30.000-Einwohner-Staat auf dem italienischen Stiefel empfängt Andorra, den 80.000-Einwohner-Staat zwischen Frankreich und Spanien. Beide Teams, die in der Regel hohe Niederlagen in ihren Länderspielen kassieren, gieren danach, einen Sieg einzufahren. Während Andorra in seiner Länderspielhistorie drei Spiele gewinnen konnte, schaffte San Marino bislang nur einen.

Zur Begegnung gibt es einen Vorläufer: 2002 standen sich mit Bhutan und Montserrat der Vorletzte und Letzte gegenüber. Das Spiel lockte über 25.000 Menschen ins Stadion. Auf Fifa-Ebene wäre San Marino und Andorra übrigens das Duell Nr. 202 gegen 203. Acht Verbände rangieren noch dahinter.

Quelle: RP