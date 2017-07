später lesen Südkoreanische Nationalmannschaft Shin Nachfolger des entlassenen Stielike 2017-07-04T10:15+0200 2017-07-04T10:15+0200

Der südkoreanische Fußball-Verband hat den bisherigen U20-Coach Shin Tae-Yong zum neuen Nationaltrainer und Nachfolger des entlassenen Ulli Stielike befördert. Der 62 Jahre alte ehemalige Profi von Real Madrid war am 15. Juni beurlaubt worden, nachdem der WM-Halbfinalist von 2002 in der Weltmeisterschafts-Qualifikation überraschend 2:3 gegen Katar verloren hatte. Shin, der zunächst einen Vertrag bis zum Ende der WM-Ausscheidung erhält, soll das Ticket der Taeguk Warriors für die WM 2018 in Russland sichern. Es wäre die neunte WM-Endrundenteilnahme der Südkoreaner in Folge.