Silvia Neid ist zum dritten Mal als Fifa-Welttrainerin ausgezeichnet worden. Knapp fünf Monate nach der Olympia-Goldmedaille in Rio und ihrem Rücktritt als Trainerin der deutschen Fußball-Frauen erhielt sie die Ehrung am Montag in Zürich bei der Gala des Weltverbands.

"Ich bin überwältigt, das ist einer der schönsten Momente meiner Laufbahn", sagte Neid: "Das ist der Wahnsinn. Der erste Dank gilt natürlich meiner Mannschaft und dem Team hinter dem Team, das mir jahrelang den Rücken gestärkt hat."

Zum Abschluss ihrer Arbeit als Nationaltrainerin hatte Neid im vergangenen Jahr mir ihrer Mannschaft Olympia-Gold gewonnen. Die gebürtige Walldürnerin ist mittlerweile Leiterin der neu geschaffenen Scouting-Abteilung für Frauen und Juniorinnen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Kroos und Neuer in der Mannschaft des Jahres

Sie war nicht die einzige Deutsche, die an diesem Abend etwas zu feiern hatte. Die deutschen Nationalspieler Manuel Neuer und Toni Kroos stehen in der Fifa-Weltauswahl des Jahres 2016. Bayern Münchens Torwart Neuer ist der einzige Akteur der Auswahl, der nicht beim FC Barcelona oder bei Real Madrid gespielt hat. Neben Kroos wurden noch Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo und Sergio Ramos von Champions-League-Sieger Real berufen.

Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta und Gerard Pique spielen bei Barcelona, der frühere Barca-Profi Dani Alves läuft inzwischen für Juventus Turin auf. Barcelonas Spieler waren am Montagabend allerdings nicht bei der Fifa-Gala in Zürich, da sie sich beim spanischen Meister auf das Pokalrückspiel gegen Atletic Bilbao vorbereiten sollen. Neuer reiste aus dem Bayern-Trainingslager in Katar in die Schweiz. Organisiert wurde die Abstimmung von der Spielergewerkschaft FIFPro. Mehr als 25.000 Profis aus 75 Ländern nahmen an der Wahl teil.

BVB-Fans dürfen auch jubeln

Die Fans des Bundesligisten Borussia Dortmund haben zusammen mit den Anhängern von Jürgen Klopps FC Liverpool den Fanpreis der Fifa gewonnen. Beide Gruppen wurden für ihr Gedenken am Vorabend des 27. Jahrestages der Stadionkatastrophe von Hillsborough ausgezeichnet. Vor Liverpools 4:3 gegen den BVB im Viertelfinale der Europa League (14. April 2016) hatten alle Zuschauer die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

