Kapitän Andres Iniesta vom 24-maligen spanischen Meister FC Barcelona will seine Entscheidung über einen möglichen Wechsel nach China bis Ende April bekannt geben. Dies teilte der Weltmeister von 2010 nach dem Viertelfinal-Einzug der Katalanen in der Champions League am Mittwoch mit.