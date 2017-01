später lesen Fußball in Spanien Atletico Madrid muss zwei Monate ohne Gimenez auskommen Teilen

Der ehemalige spanische Fußballmeister Atletico Madrid muss voraussichtlich zwei Monate auf Innenverteidiger Jose Maria Gimenez verzichten. Der 22 Jahre alte Uruguayer erlitt am Samstag beim 0:0 in Alaves eine Adduktorenverletzung im rechten Bein und wird dem spanischen Hauptstadtklub im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen mit großer Wahrscheinlichkeit fehlen. Die Spiele finden am 21. Februar in Leverkusen und am 15. März in Madrid statt.