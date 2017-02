später lesen Sturm beschädigt Stadiondach Celta Vigo - Real Madrid verschoben Teilen

Real Madrid muss weiter auf eine Revanche für das Viertelfinal-Aus in der spanischen Copa del Rey gegen Celta Vigo warten. Wegen schwerer Stürme in Galicien sei die für Sonntagabend angesetzte Partie in der Primera Division zwischen den beiden Klubs auf Anordnung des Bürgermeisters von Vigo verschoben worden, berichtete die Zeitung "El Mundo" am Samstag. "Die Entscheidung ist irreversibel", sagte Bürgermeister Abel Caballero. Orkanartige Böen hätten einen Teil des Stadiondaches in der nordspanischen Stadt mitgerissen, so dass die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleistet werden könne, hieß es. "Unsere Priorität ist die Sicherheit der Fans", zitierte die Zeitung "El País" Celta-Coach Eduardo Berizzo. Wann das Spiel stattfinden soll war noch unklar.