Fußball in Spanien: Deportivo La Coruña verpflichtet Trainer Pepe Mel

Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist Deportivo La Coruña hat am Dienstag Pepe Mel als neuen Trainer verpflichtet. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Gaizka Garitano an, der nach dem 0:4 bei CD Leganés am Wochenende gehen musste. La Coruña, der Meister von 2000, liegt mit 19 Punkten auf dem viertletzten Platz und muss um den Klassenverbleib bangen. Mel unterschrieb zunächst einen Kontrakt bis zum Saisonende. Der Coach hatte zuletzt von 2014 bis 2016 Betis Svilla trainiert.