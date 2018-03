Der FC Barcelona marschiert weiter ungeschlagen dem Meistertitel entgegen, und auch Fußball-Superstar Lionel Messi hat wieder getroffen.

Beim 2:0 (2:0)-Heimsieg des souveränen Tabellenführers gegen Athletic Bilbao erzielte der Argentinier in der 30. Minute das zweite Tor, es war schon der 25. Treffer im 29. Saisonspiel in der Liga für den Argentinier. Teamkollege Paco Alcacer hatte die Katalanen in der 8. Minute in Führung gebracht.

Das neunte mal hintereinander schafft es Messi 25 oder mehr Tore in einer Saison in La Liga zu schiessen. Das ist einfach unglaublich.



Denkt ihr Messi schafft es bis ende Saison mehr Tore als letzte Saison (37) zu schiessen?



-R10 pic.twitter.com/EjQNrxt9EM — Barcatastisch (@BarcatastischDE) March 18, 2018

Durch den Sieg baute Barcelona seine Tabellenführung auf komfortable elf Punkte aus. Die Katalanen profitierten dabei auch von der 1:2 (1:0)-Pleite des Tabellenzweiten Atletico Madrid beim neuen Fünften FC Villarreal.

Atletico Madrid ging bei Villarreal zunächst standesgemäß durch Antoine Griezmann in Führung, der in der 20. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Doch die Gastgeber konnten die Partie noch dank Enes Ünal spät drehen. Nach dem Ausgleich in der 82. Minute traf der türkische Nationalspieler in der zweiten Minute der Nachspielzeit auch zum 2:1-Endstand.

Cristiano Ronaldo überragt bei Real Madrids Kantersieg

Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos kam beim Torfestival gegen den FC Girona zu einem 6:3 (1:1) und liegt 15 Punkte hinter Barca. Mann des Abends beim Tabellendritten war wieder einmal Cristiano Ronaldo, der vier Tore selbst erzielte (11., 47., 64. und 90.+1) und den Treffer von Lucas Vazquez (59.) vorbereitete. Tor Nummer fünf steuerte der Waliser Gareth Bale (86.) bei.

Der FC Sevilla, in der Königsklasse nächster Gegner des deutschen Rekordmeisters Bayern München, hatte sich zuvor bei CD Leganes blamiert. Die Andalusier unterlagen mit 1:2 (0:1) und fielen hinter Villarreal auf Platz sechs zurück. Miguel Layun (90.+1) gelang auf Vorlage von Wissam Ben Yedder nur noch Ergebniskosmetik, nachdem Unai Bustinza (41.) und Eraso (69.) den Außenseiter in Führung gebracht hatten.

(dpa)