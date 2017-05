später lesen Primera Division FC Granada steigt ab 2017-04-29T15:39+0200 2017-04-29T15:39+0200

Der Kopfball-Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis Adrian Ramos (früher Borussia Dortmund und Hertha BSC) reichte dem FC Granada nicht, um die Chance auf den Klassenerhalt in der Primera Division zu wahren. Granada, betreut von Trainer Tony Adams, unterlag am Samstag bei Real Sociedad San Sebastian 1:2 (0:1), womit der Abstieg besiegelt ist. Sechs Jahre gehörte der Klub der höchsten spanischen Liga an. Vorher stand schon CA Osasuna aus Pamplona als Absteiger aus La Liga fest. Ramos (31) war in der Rückrunde auf Leihbasis nach Granada gewechselt. Zur Saison 2017/18 geht der Kolumbianer zum chinesischen Super-League-Klub Chongqing Lifan.