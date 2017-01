später lesen Primera Division Ex-Bayern-Profi Demichelis kehrt zum FC Málaga zurück Teilen

2017-01-17

Der frühere Bayern-Profi Martín Demichelis kehrt zum FC Málaga zurück. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger habe einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterzeichnet, teilte der Tabellen-13. der spanischen Primera División am Dienstag mit. "Wir haben in der Abwehr mehr Erfahrung gebraucht", sagte Marcelo Romero, der Ende Dezember an Stelle von Juande Ramos vom Hilfscoach zum Cheftrainer befördert worden war. Demichelis hatte erst vorige Woche seinen Vertrag mit dem spanischen Fußball-Erstligisten Espanyol Barcelona aufgelöst, da er dort kaum zum Einsatz gekommen. In Málaga hatte der 50-fache argentinische Nationalspieler nach seiner Zeit in München (2003-2010) bereits zwischen 2011 und 2013 gespielt. Der Vizeweltmeister von 2014 begann seine Karriere beim CA River Plate und spielte in Europa unter anderem auch für Atlético Madrid und für Manchester City.