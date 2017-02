später lesen Fußball in Spanien FC Sevilla erneut ohne Sieg Teilen

Der FC Sevilla hat in der spanischen Primera División zum zweiten Mal in Serie nicht gewinnen können und bleibt Dritter hinter dem FC Barcelona und Real Madrid. Trotz zahlreicher Torchancen reichte es für den Klub am Sonntag nur zu einem mageren 0:0 gegen FC Villarreal. Der Franzose Samir Nasri hatte in der 49. Minute die große Chance zum Sieg mit einem vergebenen Foulelfmeter verpasst. Sevilla hat nach dem Remis 43 Zähler auf dem Konto, Spitzenreiter Real Madrid 46 und der Zweite FC Barcelona 45. Das Team von Trainer Jorge Sampaoli verpasste es, an dem Spitzenduo dranzubleiben. Barça war bereits vergangene Woche an den Andalusiern vorbeigezogen, als diese mit 1:3 bei Espanyol Barcelona verloren hatten. Real hat nun schon drei Zähler Vorsprung und zudem zwei Spiele weniger bestritten.