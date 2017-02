später lesen Spanien La Coruña gegen Betis Sevilla wegen Unwetters abgesagt Teilen

Wegen eines heftigen Unwetters ist in Spanien die für Freitagabend (20.45 Uhr) angesetzte Partie der Primera Division zwischen Deportivo La Coruña und Betis Sevilla nach übereinstimmenden Medienberichten abgesagt worden. Wegen des Sturms in Galicien könne die Sicherheit der Zuschauer nicht gewährleistet werden, hieß es. Orkanartige Windböen hatten bereits in der Nacht zu Freitag Teile des Stadiondaches in La Coruña abgedeckt. Wann die Partie des 21. Spieltages nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.