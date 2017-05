später lesen Primera Division Barcelona legt im Titelrennen vor - Atletico schlägt Eibar FOTO: afp FOTO: afp 2017-05-06T20:41+0200 2017-05-06T20:46+0200

Der FC Barcelona hat in der spanischen Meisterschaft vorgelegt und Erzrivale Real Madrid unter Druck gesetzt. Die Katalanen gewannen am 36. Spieltag 4:1 (2:1) gegen den FC Villarreal und bauten ihre Führung an der Tabellenspitze gegenüber den Königlichen zunächst mal auf drei Punkte aus.