Die Katalanen bezwangen am Samstag Athletic Bilbao souverän mit 3:0 (2:0) und rückten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Real heran. Die Königlichen haben jedoch zwei Partien weniger bestritten, ihr Spiel bei Celta Vigo am Sonntag wurde wegen schweren Stürmen verschoben.

