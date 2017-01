später lesen Primera Division Real nutzt Patzer der Konkurrenz FOTO: afp Teilen

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat die Patzer der Konkurrenz am 20. Spieltag der Primera División genutzt und seinen Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Die Königlichen (46 Punkte) gewannen mit Weltmeister Toni Kroos in der Startelf gegen Real Sociedad San Sebastian 3:0 (1:0).