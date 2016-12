später lesen Fußball in Spanien Romero beerbt Ramos als Malaga-Coach Teilen

Einen Tag nach der Trennung von Juande Ramos hat der spanische Fußball-Erstligist FC Malaga den Uruguayer Marcelo Romero als neuen Trainer vorgestellt. Der 40-Jährige "wird auf unbestimmte Zeit Chefcoach", hieß es in dem Statement. Seit drei Spielzeiten ist Romero bereits Teil des technischen Teams und übernahm bereits in der Saison 2015/16 die Mannschaft für drei Spieltage, als Javi Garcia entlassen wurde. Als Spieler trug Romero von 2001 bis 2007 das Trikot Malagas, 2002 gewann er den UI-Cup. Unter der Regie von Ramos, der 2008 bei Rekordmeister Real Madrid für den entlassenen Trainer Bernd Schuster vorübergehend die sportliche Verantwortung übernommen hatte, war Malaga in den letzten sieben Pflichtspielen nur zu einem Sieg gekommen.