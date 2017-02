später lesen Spanien Ronaldinho wird Botschafter des FC Barcelona Teilen

Der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho wird Botschafter des spanischen Meisters FC Barcelona. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Ronaldinho (36) werde Barcelona "bei verschiedenen Events in den nächsten zehn Jahren" repräsentieren, hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Zudem soll der zweimalige Weltfußballer im Legendenteam Barcelonas bei Spielen rund um die Welt auflaufen. Ronaldinho wechselte als Weltmeister 2003 zu den Katalanen und gewann in fünf Jahren zweimal die spanische Meisterschaft sowie 2006 die Champions League. Der Spielmacher erzielte in insgesamt 198 Spielen für Barcelona 91 Tore.