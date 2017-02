Titelverteidiger FC Barcelona hat das Finale um den spanischen Fußballpokal erreicht. Dem amtierenden Meister genügte gegen Atletico Madrid im Rückspiel ein 1:1 (1:0). Das Hinspiel in der Hauptstadt hatten die Katalanen vor Wochenfrist 2:1 gewonnen.

Luis Suarez schoss den 28-maligen Pokalsieger im Camp Nou in Führung. Atléticos Kevin Gameiro glich in der 83. Minute aus, vier Minuten zuvor hatte der Franzose einen Foulelfmeter verschossen. Die Barca-Akteure Sergi Roberto (57.) und Suarez (90.) flogen ebenso mit Gelb-Rot vom Platz wie der Madrilene Yannick Carrasco (70.).

Der Gegner des FC Barcelona im Finale am 27. Mai wird am Mittwoch zwischen Deportivo Alaves und Celta Vigo (Hinspiel 0:0) ermittelt. Der Ort des Endspiels wird noch durch den spanischen Verband bekannt gegeben.

Barcelona verzichtete am Dienstag auf den Einsatz von Marc-André ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter, in der Liga und der Champions League die Nummer eins, musste wie in der Vorwoche seinen Platz zwischen den Pfosten für den Niederländer Jasper Cillessen räumen.

(sid)