später lesen FC Barcelona Ter Stegens Konkurrent Cillessen verletzt Teilen

Twittern







Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona muss etwa zwei Wochen auf Torhüter Jasper Cillessen verzichten. Der 27-Jährige zog sich eine Muskelverletzung in der linken Wade zu, wie der Klub aus der Primera División am Freitag mitteilte. Der deutsche Nationaltorwart und Barca-Stammkeeper Marc-André ter Stegen wird damit womöglich auch in den beiden Partien des Pokal-Achtelfinals gegen Athletic Bilbao im Januar spielen. Zuletzt hatte Barcelonas Trainer Luis Enrique im Pokal Cillessen eingesetzt. Ter Stegen ist seit dieser Saison alleiniger Stammtorhüter beim spanischen Meister.