Das Bild, das Kroos twitterte, zeigte das Wort "Feliz" (Frohes), die Ziffern 20 und dazu eine brasilianische und eine deutsche Flagge. Na klar, die Flaggen der Länder stehen für die Anzahl der Tore in dem denkwürdigen Halbfinale. Kroos war bei weitem nicht der erste, der die Grafik an Silvester und Neujahr über die sozialen Medien verbreitete und so eine frohes neues Jahr 2017 wünschte. Das Echo auf den Tweet des Profis von Real Madrid war aber enorm.

Einige Brasilianer beschimpften Kroos, andere erinnerten an das 2:0 der Selecao im WM-Finale 2002 gegen Deutschland oder daran, dass Brasilien mit fünf Titeln immer noch Rekordweltmeister ist. Auch ein Teamkollege von Kroos reagierte auf den Tweet, ohne allerdings direkt Bezug darauf zu nehmen.

Marcelo, der wie Kroos bei Real unter Vertrag steht, twitterte kurz nach Kroos' Tweet Folgendes: "Frohes Neues Jahr! Viel Gesundheit und immer RESPEKT für andere." Dazu stellte er fünf brasilianische Flaggen – vermutlich für die fünf WM-Titel.

Kroos war selbst überrascht über die vielen Reaktionen. "Viel Aufmerksamkeit für einen kleinen Scherz. Wünsche allen ein sicheres und frohes neues Jahr", twitterte er auf Englisch.

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!