2017-01-01

Zum neuen Jahr twitterte Weltmeister Toni Kroos eine Grafik, die an das WM-Halbfinale 2014 erinnert, das Deutschland 7:1 gewann. In Brasilien kam der Scherz nicht gut an, auch ein Teamkollege von Kroos war angefressen.