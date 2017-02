später lesen Doping im spanischen Fußball Wada schlägt Alarm FOTO: AFP Teilen

Twittern





2017-02-13T14:38+0100 2017-02-13T14:38+0100

Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hat dem spanischen Fußball ein Armutszeugnis ausgestellt. "Der Mangel an Dopingtests über fast zwölf Monate in einem Land mit einer der führenden Fußballligen ist alarmierend", teilte die Wada mit: "Das trägt nicht dazu bei, das Vertrauen in den sauberen Sport wiederherzustellen. Und das in einer Zeit, in der das am meisten benötigt wird."