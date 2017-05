Xabi Alonso wurde am 25. November 1981 im baskischen Tolosa geboren. Er stammt aus einer Fußballerfamilie: Sein Vater Periko Alonso spielte unter anderem beim FC Barcelona und gewann mit Real Sociedad San Sebastian zweimal die Meisterschaft. Sein Bruder Mikel spielt für Charlton Athletic in der dritten englischen Liga. weniger

Xabi Alonso wurde am 25. November 1981 im baskischen Tolosa geboren. Er stammt aus einer Fußballerfamilie: Sein Vater Periko Alonso spielte unter anderem beim FC Barcelona und gewann mit Real Sociedad San Sebastian zweimal die Meisterschaft. Sein Bruder Mikel spielt für Charlton Athletic in der dritten englischen Liga.

Seine Profikarriere begann der Spanier bei Real Sociedad, für den Alonso in fünf Jahren 114 Spiele absolvierte und neun Tore erzielte. Seinen internationalen Durchbruch erzielte der defensive Mittelfeldspieler beim FC Liverpool, mit dem er in seinem ersten Jahr im denkwürdingen Finale gegen AC Mailand 2005 die Champions-League gewann.

In Liverpool wurde Alonso zum Publikumsliebling. Insgesamt machte er 143 Spiele (15 Tore) in fünf Jahren bei den Reds, mit denen er auch 2006 den FA-Cup gewann.

Seinen größten Erfolg feierte Alonso mit der Nationalmannschaft bei der WM 2010 in Südafrika. Nachdem im Halbfinale die deutsche Mannschaft besiegt wurde, gewann Spanien das Finale gegen Niederlande durch ein Tor von Andres Iniesta in der Verlängerung. Zudem wurde Alonso 2008 und 2012 Europameister.

Bei der WM 2014 in Brasilien lief es für Alonso und die spanische Nationalmannschaft aber überhaupt nicht. Nach Niederlagen gegen die Niederlande und Chile musste der Weltmeister schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Alonso stand dabei in allen Spielen in der Startelf und erzielte im ersten Spiel die zwischenzeitliche Führung.