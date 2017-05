später lesen Fifa-Skandal Strippenzieher Al Sabah tritt von Fußball-Ämtern zurück 2017-04-30T12:42+0200 2017-04-30T12:42+0200

Der mächtige sportpolitische Strippenzieher Ahmad Al Fahad Al Sabah (Kuwait) zieht sich mit sofortiger Wirkung von allen seinen Ämtern im Weltfußball zurück. Das berichtete die BBC am Sonntag. Der Scheich reagiert damit auf die in den USA erhobenen Vorwürfe, laut derer er in den Korruptionsskandal um Guams in New York vor Gericht stehenden Verbandsboss Richard Lai verwickelt sei. "Ich weise die Vorwürfe energisch zurück und arbeite mit den Behörden zusammen, um diese für mich total überraschenden Vorwürfe zu widerlegen", schrieb der 53-Jährige: "Dennoch möchte ich nicht, dass die Vorwürfe einen Schatten auf die kommenden Kongresse der Fifa und AFC (Weltverband und asiatische Konföderation, Anm. d. Red) werfen – deshalb habe ich entschieden, nicht für das Fifa-Council zu kandidieren und mich von allen meinen Ämtern im Fußball zurückzuziehen."