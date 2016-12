später lesen Fanbeschimpfungen Südafrikas Nationaltrainer entlassen Teilen

Der südafrikanische Fußballverband hat Nationaltrainer Shakes Mashaba entlassen. Grund dafür ist, dass der 66-Jährige nach einem WM-Qualifikationsspiel Fans beschimpft hatte. Eine Fernsehkamera hatte die Szene gefilmt. Daneben gab es Berichte, Mashaba habe auch den Chef des Verbandes beleidigt. Nach einer fünftägigen Anhörung folgte am Donnerstag die Trennung. "Es ist schade, dass diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt aufkommen, zu dem die Nationalmannschaft ein Wiederaufleben in der Qualifikation für die WM 2018 erfährt", sagte Verbandschef Dennis Mumble am Donnerstag.