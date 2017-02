später lesen Port-Said-Massaker Todesurteile gegen Fußball-Ultras bestätigt 2017-02-20T12:07+0100 2017-02-20T12:07+0100

Ägyptens höchstes Berufungsgericht hat elf Todesurteile gegen Fußball-Ultras wegen tödlicher Ausschreitungen in der Hafenstadt Port Said vor fünf Jahren bestätigt. Das teilten die Richter am Montag in Kairo in letzter Instanz mit. Im Februar 2012 waren im Stadion der Hafenstadt Port Said 74 Menschen ums Leben gekommen, als in einer politisch aufgeheizten Atmosphäre Fans des örtlichen Vereins Al-Masri nach dem Abpfiff brutal auf Anhänger des Kairoer Klubs Al-Ahli losgegangen waren.