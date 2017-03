Beim 0:2 der französischen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen Spanien griff Video-Assistent Stieler dreimal ein – zweimal nahm Schiedsrichter Zwayer seine Entscheidung zurück. Ohne diese Entscheidungen wäre das Spiel 1:1 ausgegangen.

"Es war ein positiver Testlauf, denn wir sind dank des Videobeweises in allen Fällen zur richtigen Bewertung der jeweiligen Szene gelangt", sagte Fifa-Referee Zwayer: "Die Zusammenarbeit mit dem Video-Assistenten hat präzise, schnell und sehr professionell funktioniert. Die Funkverbindung zu Tobias (Stieler, Anm. d. Red.) hatte eine konstant gute Qualität, und wir haben uns dauerhaft einwandfrei verstanden."

Zunächst musste in der 48. Minute ein französischer Treffer aberkannt werden, weil Vorbereiter Layvin Kurzawa im Abseits stand. Die Überprüfung dauerte 25 Sekunden. "Als ich den Spielern auf dem Rasen signalisierte, dass ich mit dem Video-Assistenten kommuniziere, sind sie souverän und respektvoll mit der Situation umgegangen", sagte Stieler: "Wir werden die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um das System gemeinsam im Sinne des Fußballs weiterzuentwickeln."

Great example of why video refereeing needs to become a thing. Griezmann's goal correctly called back for offside pic.twitter.com/6DK0byt5Vq