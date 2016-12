später lesen "Football-Leaks"-Veröffentlichung Vorermittlungen in Frankreich wegen Steuerbetrügereien Teilen

Nach den "Football-Leaks"-Medienveröffentlichungen zu Steuertricks von Profifußballern hat die französische Finanz-Staatsanwaltschaft Vorermittlungen eingeleitet. Es gehe dabei um den Vorwurf der Verschleierung von schweren Steuerbetrügereien, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in Paris mit. Betroffen seien Personen mit Steuerwohnsitz in Frankreich. Namen wurden nicht genannt. Es ermittelt eine Anti-Korruptions-Spezialeinheit der Polizei. Ein vom Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" angeführtes internationales Medien-Netzwerk hatte vor kurzem vorwiegend in Spanien tätige Fußballstars in Berichten über Steuertricks und Briefkastenfirmen in Steueroasen genannt. Die Informationen waren von der Enthüllungsplattform "Football Leaks" zur Verfügung gestellt worden.