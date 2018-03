später lesen Nach Krebserkrankung Zyprischer Fußball-Präsident nach 17 Jahren im Amt gestorben 2018-03-06T12:07+0100 2018-03-06T12:07+0100

Der langjährige Präsident des zyprischen Fußball-Verbandes, Costakis Koutsokoumnis, ist nach einer langen Krebserkrankung gestorben. Der 61-Jährige starb nach Angaben des zyprischen Fußballverbandes am Montag in einer Klinik der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Seine Beerdigung soll am Donnerstag stattfinden, teilte der zyprische Fußball-Verband mit. Koutsokoumnis war seit 2001 Präsident des Verbandes. Im vergangenen Jahr wurde er auch Mitglied des Councils des Weltverbandes Fifa.