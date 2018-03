später lesen Kritik an Spielansetzungen Mainz 05 schreibt offenen Brief an die DFL FOTO: afp FOTO: afp 2018-03-13T13:05+0100 2018-03-13T13:19+0100

Bundesligist FSV Mainz 05 hat mit einem offenen Brief an die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Ansetzung seiner Spiele kritisiert. Acht Spiele der Mainzer - davon sechs Heimspiele - fanden oder finden in dieser Saison außerhalb der Wochenenden statt, bemängelt der Klub.