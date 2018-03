später lesen Bundesliga-Transfer Huddersfield verpflichtet Mainz-Torwart Lössl fest 2018-03-16T13:09+0100 2018-03-16T13:09+0100

Der dänische Torwart Jonas Lössl wird vom englischen Erstligisten Huddersfield Town nicht zum Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 zurückkehren. Wie die Rheinhessen am Freitag mitteilten, habe Huddersfield eine Option gezogen und den bisher ausgeliehenen Torwart damit fest an sich gebunden. Lössl war 2016 nach Mainz gewechselt und absolvierte 27 Bundesligaspiele im Tor der 05er. Der 29-Jährige belegt als Stammkeeper aktuell mit Huddersfield Town und dem deutschen Trainer David Wagner Rang 15 in der Premier League.