Bundesliga-Transfer: Mainz 05 holt KSC-Talent Marin Sverko

Bundesligist FSV Mainz 05 hat für die neue Saison Marin Sverko vom Karlsruher SC verpflichtet. Der kroatische Linksverteidiger kommt ablösefrei vom badischen Zweitliga-Klub und erhält nach FSV-Angaben vom Montag einen Vierjahresvertrag. "Wir sehen in Marin Sverko das Potenzial für einen dauerhaften Weg in den Profifußball. Fußballerisch und physisch hat er hierfür alle Anlagen", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder über den 18-Jährigen. Keine Zukunft in Mainz hat dagegen Ersatztorhüter Gianluca Curci. Der Italiener absolviert vom 5. bis 12. Januar ein Probetraining beim englischen Drittligisten Bristol Rovers. Der 31-jährige spielt seit 2015 beim FSV, sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.