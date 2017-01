später lesen Trainingslager Mainz mit Remis im ersten Test nach Malli-Abgang Teilen

Bundesligist FSV Mainz 05 ist in seinem ersten Testspiel der Winter-Vorbereitung nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den niederländischen Erstligisten ADO Den Haag hinausgekommen. Einen Tag nach dem Wechsel von Mittelfeldstar Yunus Malli für 12,5 Millionen Euro zum Ligarivalen VfL Wolfsburg schoss der kolumbianische Angreifer Jhon Cordoba (19.) die Rheinhessen in Führung. Dennis van der Heijden (76.) erzielte in Marbella den Ausgleich.