Bundesliga: Mainz verlängert mit Stürmer Seydel

Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stürmer Aaron Seydel verlängert. Der 20-Jährige unterschrieb am Mittwoch am Bruchweg bis 2021. Das gab der Klub via Twitter bekannt. Seydel war im Sommer aus der zweiten Mannschaft der Rheinhessen in die Profi-Mannschaft aufgestiegen und absolvierte seitdem ein Pflichtspiel, in dem ihm auch sein Premierentor gelang.