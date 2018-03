später lesen FSV Mainz 05 Müller auch gegen Schalke 04 im Tor 2018-03-08T12:53+0100 2018-03-08T12:53+0100

Der 20-jährige Florian Müller wird auch im Spiel gegen Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport-Player) im Tor des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 stehen. Der Keeper hatte im Kellerduell beim Hamburger SV (0:0) am vergangenen Samstag ein überzeugendes Bundesligadebüt gefeiert, unter anderem hielt er einen Elfmeter. Trainer Sandro Schwarz sieht deshalb keine Gründe für einen Torwartwechsel. "Das ist eine logische Entscheidung, weil Flo uns in Hamburg das Gefühl gegeben hat, dem Druck im Abstiegskampf standzuhalten", sagte Schwarz am Donnerstag. Der ehemalige Nationaltorhüter Rene Adler wird gegen Schalke auf der Bank sitzen. "Rene hat die Entscheidung total professionell angenommen", sagte der 39 Jahre alte Coach. Verzichten muss Schwarz neben Torwart Robin Zentner (Reizung des linken Kniegelenks) auch auf Leon Balogun (Gelb-Rot-Sperre) und Emil Berggreen (Mandelentzündung).