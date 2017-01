später lesen FSV Mainz 05 Vorstand stärkt Präsident Harald Strutz den Rücken Teilen

Twittern





2017-01-25T13:56+0100 2017-01-25T13:56+0100

Der Vorstand des 1. FSV Mainz 05 hat sich vor seinen umstrittenen Präsidenten Harald Strutz gestellt. In einer Mitteilung vom Dienstag wehrt sich der Bundesligist gegen "geäußerte Spekulationen über eine Vorstandssitzung", wo sich das Gremium von seinem Clubchef abgewendet habe. "Der Vorstand des 1. FSV Mainz 05 sieht auch keinen Anlass, die von Harald Strutz im Rahmen der angestrebten Umstrukturierung des Vereins angekündigte Kandidatur zum ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden in Frage zu stellen", heißt es. An Strutz hatte es nach übereinstimmenden Medienberichten massive Kritik in einer Vorstandssitzung gegeben. Der 66-Jährige ist schon länger umstritten, unter anderem wegen seiner Einnahmen als ehrenamtlicher Vereinschef.