Geboren wurde Neuer am 27. März 1986 in Gelsenkirchen.

Er erhielt am 12. Oktober 2005 die Fritz-Walter-Medaille für herausragende Leistungen auf und außerhalb des Platzes.

Sein erstes Bundesliga-Spiel bestritt Neuer am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen.

Kurz vor dem ersten Bundesligaspiel bestritt Neuer am 15. August 2006 seine erste Partie für die U21-Nationalmannschaft des DFB.

Neuer wurde in der 2. Halbzeit gegen die Niederlande eingewechselt und zeigte beim 2:2 eine solide Leistung.

In der Saison 2010/11 gelang ihm der DFB-Pokalsieg.

Neuer eroberte die Herzen der königsblauen Fans, da er irgendwie immer noch einer von ihnen ist. Einer, der in Gelsenkirchen geboren wurde und seit seinem vierten Lebensjahr Mitglied des FC Schalke ist und im Parkstadion auf den Zaunspitzen zwischen den Blöcken saß.

Am 2. Juni 2009 debütierte Neuer auf der Asien-Reise auch in der A-Nationalmannschaft. Er zeigte bei den Vereinigten Arabischen Emiraten eine starke Leistung.

Nach dem Ausfall von Rene Adler für die WM 2010 in Südafrika wurde Neuer zur neuen Nummer eins befördert. Seitdem ist der Nationaltorhüter nicht mehr aus dem Kasten wegzudenken. Seine starken Leistungen weckten Begehrlichkeiten.

Zur Saison 2011/12 wechselt Neuer für mehr als 20 Millionen an die Isar zum FC Bayern München. Dort sollte er eine neue Torwart-Ära einläuten. Um seinen Wechsel gab es ein wahres Hin und Her, doch am Ende verließ er die Königsblauen.