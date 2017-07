später lesen "Champions for Charity" Mick Schumacher besiegt Dirk Nowitzki beim Fußball FOTO: dpa, tfr vge 2017-07-03T21:25+0200 2017-07-03T21:32+0200

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat sich bei seinem Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity" als Erster und sogar doppelt in die Torschützenliste eingetragen, die Niederlage seiner "All Stars" am Montagabend in Mainz aber nicht verhindern können.