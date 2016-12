Von 1999 war Slomka bei Tennis Borussia Berlin tätig. Zunächst arbeitete er als Jugendkoordinator, 2000 wurde jedoch dem damaligen Zweitligisten Tennis Borussia Berlin die Lizenz entzogen. Der Klub wurde in die Regionalliga versetzt und Slomka am 19. Juli 2000 zum neuen Cheftrainer ernannt. Nach einem überraschend starken Saisonstart stürzte... mehr

Von 1999 war Slomka bei Tennis Borussia Berlin tätig. Zunächst arbeitete er als Jugendkoordinator, 2000 wurde jedoch dem damaligen Zweitligisten Tennis Borussia Berlin die Lizenz entzogen. Der Klub wurde in die Regionalliga versetzt und Slomka am 19. Juli 2000 zum neuen Cheftrainer ernannt. Nach einem überraschend starken Saisonstart stürzte der Verein immer weiter ab; am 16. November 2000 musste Slomka nach fünf Pleiten in Folge seinen Hut nehmen. weniger