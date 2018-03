Im WM-Halbfinale 2014 demontierte Deutschland Gastgeber Brasilien mit 7:1. Die Selecao wurde überrollt, war einfach nur hilflos. Im Vorfeld der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) zwischen beiden Kontrahenten blicken wir nochmal auf den historischen Abend in Belo Horizonte zurück.

Die Elf von Trainer Joachim Löw spielte sich beim 7:1 im WM-Halbfinale vor allem im ersten Durchgang in einen Rausch, führte nach 29 Minuten bereits mit 5:0. Darunter war auch das 16. WM-Tor für Miroslav Klose, der damit zum besten WM-Torjäger aller Zeiten aufstieg. Er löste keinen geringeren als den Brasilianer Ronaldo ab. Mit versteinerter Miene verfolgte dieser die Schmach auf der Tribüne.

Nach dem Seitenwechsel legte André Schürrle noch zwei weitere Treffer nach - und die Packung für den Gastgeber war perfekt. Oscars Ehrentreffer (90.) war bloß Kosmetik.

Der zweite Versuch, einen WM-Titel im eigenen Land zu gewinnen, wurde Brasilien 64 Jahre nach dem bitteren 1:2 im Finale gegen Uruguay damit auf bitterste Art und Weise genommen.

Hohn und Spott für Brasilien

Das rauschende Spektakel war kaum beendet, da lobte die internationale Fußball-Presse die deutsche Nationalmannschaft in den Himmel von Belo Horizonte. Über Brasilien wurde dagegen Schimpf und Schande ausgekippt, sogar von von einem "Massaker" war die Rede.

"Deutschland zerquetscht Brasilien, das durch eine historische Niederlage seine Weltmeisterschaft verlassen muss", schrieb die französische Zeitung Le Parisien und wurde von Liberation flankiert: "Deutschland macht Brasilien lächerlich. Die Torlawine, die die Selecao überrollte, löste im Stadion von Belo Horizonte nur Sprachlosigkeit aus."

Die brasilianische Zeitung Meia Hora verzichtete komplett auf eine Titelseite. "Es gibt keine Titelseite heute. Wir können heute nicht lustig sein, wir schämen uns. Wir kommen morgen wieder", schreibt das Blatt und hat den kurzen Text mit einem Sternchen versehen: "*und während ihr das lest, hat Deutschland noch ein Tor geschossen".

Für die spanische Fachzeitung Sport war die Partie "die größte Erniedrigung der Welt. Historisch, brutal, unglaublich. Deutschlands Tiki-Taka im Mittelfeld war tödlich." In England schrieb der Daily Telegraph: "Brasilien gedemütigt von brutalen Deutschen. Am Ende der faszinierenden Meisterklasse von Deutschland skandierten die Fans ole - und das waren die brasilianischen Fans."

"Eine historische Schande"

Die brasilianische Presse fand martialische Worte für das Aus ihres Teams. "Das Mineirao war Bühne für eine historische Schande. Die Selecao erlebt das größte Massaker ihrer Historie", titelte die Zeitung Estado de Minas und O Globo fügte hinzu: "Eine beschämende Leistung. Brasilien wurde von Deutschland massakriert."

Brasiliens Titeltraum, schrieb die englische Zeitung The Times, "endete am Dienstagabend auf die peinlichste Weise, indem die Deutschen den Gastgeber auseinandernahmen und in einer bemerkenswerten ersten halben Stunde fünf Tore erzielten und aus dem Halbfinale eine nationale Katastrophe machten."

Der Daily Mirror sah die "die Herzen von 200 Millionen Menschen gebrochen: "So sollte es nicht enden. In Scham. In Demütigung. In Tränen voller Schock, die Rekorde neu geschrieben, aber aus falschen Gründen."

In Spanien hatte die Sporttageszeitug AS ein "Massaker auf Weltniveau" gesehen: "Das Desaster von 1950 ist nur noch eine Anekdote. Das waren die schlimmsten 90 Minuten, die Brasilien jemals erlebt hat. Das Publikum brauchte nur 23 Minuten, um mit dem Weinen zu beginnen."

Die italienische Sporttageszeitung Gazetta dello Sport schrieb: "Ohne Neymar und Thiago Silva erleidet die Selecao eine Blamage ohnegleichen." Beide, der eine verletzt, der andere gesperrt, mussten mitansehen, wie ihr Team "eine sportliche Metzelei und den gravierendsten K.o. ihrer Geschichte" erlitt, wie der Corriere dello Sport schrieb.

