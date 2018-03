Deutschland und Spanien haben sich im Testspiel für die WM in Russland in Düsseldorf 1:1 (1:1) getrennt. Wir haben die Reaktionen nach dem Länderspiel zusammengetragen.

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es war ein sehr, sehr guter Test für beide Mannschaften. Beide Teams kombinieren sehr gut und haben ein ballsicheres Spiel. Es war eine gute Intensität im Spiel. Es war ein Test, in dem wir viele Erkenntnisse gewinnen konnten. Beide Mannschaften haben aber Luft nach oben, man will ja auch nicht immer alles zeigen."

Deutschland - Spanien: Reaktionen

Thomas Müller (Nationalspieler) in der ARD: "Den Spaniern kann man die Spielfreude niemals nehmen, aber man kann ihnen das Leben schwer machen. Heute sind zwei ähnliche Mannschaften aufeinandergetroffen, die beide den Ball haben wollen. In der Anfangsphase haben wir es nicht so gut gemacht, aber ab Mitte der ersten Halbzeit hatten wir mehr Ballkontrolle. Man hat gesehen, was beide Mannschaften für Fähigkeiten haben."