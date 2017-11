Zwei lange vermisste Rückkehrer, ein Überraschungsgast: Die heiße Phase des knallharten "WM-Castings" beginnt für die deutschen Weltmeister mit den großen Comebacks von Mario Götze und Ilkay Gündogan - und mit einem unverhofften Debüt. Bundestrainer Joachim Löw zauberte für die "Woche der Klassiker" mit den Prestige-Länderspielen gegen England (10. November, London) und Frankreich (14. November, Köln) Linksverteidiger Marcel Halstenberg von RB Leipzig aus dem Hut.

"Ich bin sehr glücklich, nach fast einem Jahr wieder dabei zu sein. Außerdem freue ich mich auch für Ilkay", schrieb Götze am Freitag bei Twitter.

Happy to be back @DFB_Team after almost a year. I am also very pleased that my friend Ilkay is back 💪🏼🇩🇪 pic.twitter.com/ydacqRqRTb