Das DFB-Team hat am Tag vor dem Testspiel gegen Spanien in der Düsseldorfer Esprit-Arena trainiert. Bundestrainer Joachim Löw schützte sich mit Rollkragen und Kapuze vor den kühlen Temperaturen.

Auch Emre Can, der das Training am Mittwoch aufgrund von Rückenbeschwerden abgebrochen hatte, trainierte am Donnerstagabend bei geschlossenem Dach in der Arena unter den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel individuell, ein Einsatz kommt erst gegen Rekordweltmeister Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin infrage.